الفيلم التونسي “قربان” يفوز بجائزة في مهرجان “نيويورك” السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاز فيلم”قربان” للمخرج السينمائي التّونسي نجيب بلقاضي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان نيويورك السينمائي.

و فيلم ‘قربان”، مدته 92 دقيقة ويقوم بأدوار البطولة فيه كل من المخرج نفسه نجيب بلقاضي والممثلة سهير بن عمارة ، ويروي الشريط تفاصيل حياة زوجين زمن الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كوفيد 19 حيث ، تدور أحداثه ـ وفق ما جاء في الورقة التقديمية ـ للفيلم.

وفي مدينة محجورة، يحاول قيس وسارة وقطّهما” باقيرا” التأقلم مع حياتهم الجديدة التي يطغى عليها حظر التجوّل وندرة أساسيات العيش والضبابيّة. وتم التركيز على تدهور الوضع الصحي للزوج الذي يعاني من مرض نفسي تفاقم مع فقدان الأدوية في الصيدليات، والحكاية ـ كما تقول الناقدة مفيدة خليل ـ تبدو بسيطة لكن طريقة التناول كانت ممتعة، الكاميرا تكون صوتا لمن يعانون من مرض نفسي وكيف عايشوا فترة الحجر الصحي الشامل.

وفيلم” قربان” تجربة سينمائية وانسانية، وهوشريط ينتصر للابعاد النفسية ويصنع منها مادة سينمائية. قال نجيب بلقاضي في تصريحات إعلامية إن “الفيلم يهدف إلى تسليط الضوء على النظرة الاجتماعية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض العقلية”. وقد تمّ عرض الشّريط لأوّل مرة في قاعات السينما التونسية بداية من ديسمبر 2021.

تقدّمت وزارة الشّؤون الثقافيّة في تونس هذه الأيّام بأحرّ عبارات التّهاني للمخرج نجيب بالقاضي بمناسبة فوزه بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي الدولي عن فيلم “قربان”. كما هنّأت سفارة الولايات المتّحدة الامركيّة بتونس المخرج التُّونسي وتمنت في تدوينة لها ـ على حسابها على الفيس بوك ـ المزيد من النّجاح لصُنّاع السينما التّونسيين على الصعيدين الوطني والدولي مع اشارة الى التطلع الى مزيد التعاون معهم الممثّل ” وقد عرف نجيب بلقاضي(49 عاما ) بمشاركته كممثل بعدد من الأعمال السينمائية التونسية، مثل “رقصة النار” لسلمى بكار، و”موسم الرجال” لمفيدة التلاتلي، و”العلبة السحرية” لرضا الباهي وغيرها، إلى جانب مشاركته في أعمال تلفزيونية، منها مسلسل “الخطاب على الباب” للمخرج صلاح الدين الصيد، و”تاج الحاضرة” لسامي الفهري، و”القضية 460″ لمجدي السميري.

ويعتبر “قربان” الفيلم الروائي الثالث في رصيد نجيب بلقاضي، إذ سبق له إخراج فيلم “في عينيّا” سنة 2018، وهو عمل شارك في مهرجان “تورونتو” بالإضافة إلى مشاركته في 20 مهرجانا عالميا. وفي 2013، عرض فيلمه الروائي الطويل الأول “باستاردو” في مهرجان “تورونتو” السينمائي الدولي وشارك في المسابقة الرسمية ل”سينيماد” في مدينة ” مونبيلييه” بفرنسا في عام2014.