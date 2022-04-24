صور جديدة من زفاف عليا بهات.. مفاجأة غير متوقعة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسبوع من عقد قرانها مع رانبير كابور، عادت عليا بهات إلى زيارة حفل زفافها من خلال مشاركة صور جديدة من الزفاف، لم تكن فيها برفقة زوجها “رانبير”، لكن برفقة قطها.

تظهر “عليا” في الصورة الأولى مع قطها الأليف “إدوارد”، وهي ترتدي زي زفافها- ساري أبيض من سابياساشي والكثير من المجوهرات البيضاء والذهبية. إنها تنظر بشغف إلى قطها المحبب، بينما هو يضع عينه على شيء خلف الكاميرا.

الصورة الثانية تُظهر يديها المزينتين بالحناء وخاتم زواجها الضخم، وهو عبارة عن قطعة ماس كبيرة سداسية الشكل فوق خاتم مرصع بالماس أيضاً. تظهر الصورة النهائية لها جالسة لالتقاط صورة للكاميرا.

نالت الصور الجديدة إعجاب وحب عائلة “رانبير”، حيث ظهر ذلك من خلال تعليق شقيقته “ريدهيما كابور ساهني”، قائلة: “أجمل بنت”. كما شاركت والدته “نيتو كابور” الحب والرموز التعبيرية للقلب، وكتبت: “جميل جداً جداً”.

تزوج الثنائي علياء ورانبير في منزلهما في باندرا في 14 أبريل. وبدأت احتفالات في 13 أبريل بحفل المهندي، وقد شهد حضور الأصدقاء وأفراد العائلة مثل “كاران جوهر”، “كارينا كابور خان”، “أرمان جين”، “كاريشما كابور”، “بوجا بهات”، “أكانشا رانجان” وآخرين. وأعقب ذلك حفل هالدي في صباح اليوم. أقيم حفل الزفاف في مبنى فاستو في مومباي حيث تمتلك “عليا” و”رانبير” شققاً فردية.

وقد شاركت “عليا” الصور الأولى من حفل زفافها الحالم مع “رانبير كابور”، وعلقت “عليا” على الصور الجميلة، قائلة: “اليوم، محاطين بأسرتنا وأصدقائنا، في المنزل … في المكان المفضل لدينا – الشرفة التي قضينا فيها آخر 5 سنوات من علاقتنا- تزوجنا. مع وجود الكثير خلفنا بالفعل، لا يسعنا الانتظار لبناء المزيد من الذكريات معاً… ذكريات مليئة بالحب والضحك والصمت المريح وليالي الأفلام والمعارك السخيفة والمأكولات الشهية والوجبات الصينية. شكراً لكم على كل الحب والنور خلال هذا الوقت المهم جداً في حياتنا. لقد جعلتم هذه اللحظة أكثر خصوصية. حب ورانبير وعلياء.

وكان الاثنان يتواعدان لمدة خمس سنوات قبل ذلك، ووقعا في حب بعضهما البعض أثناء تصوير فيلمهما القادم Brahmastra.

وعلى الرغم من أن “عليا بهات” و”رانبير كابور” لا يزالان عرسان جدد، إلا أن الزوجان عادا مباشرة إلى العمل دون الانطلاق لقضاء شهر العسل، فهما في أجزاء مختلفة من البلاد الآن للعمل. بينما تتواجد “عليات” حالياً في راجستان لتصوير Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani،”رانبير” في هيماشال لتصوير Animal.