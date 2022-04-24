شكران مرتجى تشكر أمل عرفة: “ما رح انسى وقفتك معي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ رسالة لزميلتها الفنانة السورية ​أمل عرفة​ وذلك بسبب مساندتها في مصابها الأخير بعد وفاة والدتها عائدة أبو الشامات.

وشاركت مرتجى عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها مع أمل عرفة وكتبت عليها: “وقفتك معي بأصعب أيام عمري، مارح انسى، شكراً ع كل شي أمل”.

بدورها تفاعلت أمل عرفة مع الأمر وأعادت نشر حديث مرتجى وأرفقته بتعليق: “أنتِ مسلفة من الأول، ووجعك وجعي، الله يرحمها ويعطيكي الصبر، عم نستناكي ترجعي وتعبي الدنيا فرح”.

وتطل شكران مرتجى في الموسم الرمضاني الحالي في عدة أعمال منها: “​مع وقف التنفيذ​، ​حارة القبة​2، الكندوش2، ا​لفرسان الثلاثة​”، في حين تشارك أمل عرفة في المسلسل الكوميدي “​حوازيق​” بشخصية أم ناريمان.