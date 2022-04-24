شكران مرتجى تشكر أمل عرفة: “ما رح انسى وقفتك معي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الممثلة السورية شكران مرتجى رسالة لزميلتها الفنانة السورية أمل عرفة وذلك بسبب مساندتها في مصابها الأخير بعد وفاة والدتها عائدة أبو الشامات.
وشاركت مرتجى عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها مع أمل عرفة وكتبت عليها: “وقفتك معي بأصعب أيام عمري، مارح انسى، شكراً ع كل شي أمل”.
بدورها تفاعلت أمل عرفة مع الأمر وأعادت نشر حديث مرتجى وأرفقته بتعليق: “أنتِ مسلفة من الأول، ووجعك وجعي، الله يرحمها ويعطيكي الصبر، عم نستناكي ترجعي وتعبي الدنيا فرح”.
وتطل شكران مرتجى في الموسم الرمضاني الحالي في عدة أعمال منها: “مع وقف التنفيذ، حارة القبة2، الكندوش2، الفرسان الثلاثة”، في حين تشارك أمل عرفة في المسلسل الكوميدي “حوازيق” بشخصية أم ناريمان.