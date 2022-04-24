شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين شيرين عبد الوهاب وشيماء سيف بسبب "أحلام سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة شيماء سيف وهي ترقص وتغني أغنية "كلها غيرانة"، للنجمة شيرين عبد الوهاب، في أحد مشاهدها في مسلسل "أحلام سعيدة"، وهو ما نال إعجاب شيرين وقامت بمشاركته مع جمهورها خلال ستوري الانستجرام الخاص لها معلقة بإيموجي "قلب وضحك"، لترد عليها شيف سيف من خلال ستوري الإنستجرام الخاص بها بـ"بحبك يا أحلي شيرين".



شيرين عبد الوهاب



شيماء سيف

وفي سياق اخر كانت قد قالت النجمة يسرا لليوم السابع عن مسلسل أحلام سعيدة، والدراما الهادئة به، "ليس هناك أي مانع من مناقشة مشاكلنا بهدوء فنجد انتصار تريد تزويج شقيقتها غادة عادل خوفا عليها من العنوسة ونجد مي كساب متزوجة ولكنها تعيسة، وتجد فريدة هانم انتظرت حبيبها ولكنها تزوجت من رجل لا تحبه وأنجبت وانفصلت عن زوجها قضايا كثيرة بناقش برواقه".

وعن جحود الأبناء وهي من المشاكل الذي ظهرت في المسلسل، قالت يسرا، "لا اسميه جحود ولكن الأجيال الجديدة تريد أن تكون أكثر حرية، جيل يريد استقلالية بعيدا عن الأسرة، وهي سمة العصر حاليا كل شاب يريد أن يستقل ويبعد عن أهله ويختبر ذاته هل يستطيع أن يفتح بيت ويكون مسئول عنه دون اللجوء إلى الأهل أم لا وهو ما نراه من خلال شخصية الأبن وصديقته".

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن، فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.