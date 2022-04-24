شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 6.. هل يعود الكبير فى الحلقة 23 لشكله الطبيعى بعد تحوله لقرد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوى 6، أحداثا كوميدية بدأت بإحضار الكبير "أحمد مكى " الشيخ عماد " سليمان عيد" لمساعدتهم في إخراج السحر من الدمية التي أرسلها حزلقوم لهم، وبدأ الشيخ عماد عمله، محاولا مع الدمية بفك السحر، لكنه فشل، ليقطعها بعد ذلك إلى نصفين، وينجح في إخراج السحر من الدمية، ثم يسكن العفريت جسد العترة نجل الكبير.

ثم يخرج العترة ويبلغ الجميع أنه العفريت الذي كان في الدمية، ويخبرهم أنه لن يخرج من جسمه، ويحاول الكبير أن يقبض عليه بالحبل لكنه يفشل، ليقوم بتحويل الكبير إلى قرد، لذلك في الحلقة 23 هل يعود الكبير إلى جسمه الطبيعى و يفك السحر؟

يعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالى، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل الكبير أوى 6 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.