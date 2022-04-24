شكرا لقرائتكم خبر عن انحراف الحلقة 23 .. روجينا تفلت من مراقبة أحمد صفوت وندى عادل تحاول الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت جرعة التشويق والإثارة خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل "انحراف"، خاصة بعدما انتهت الحلقة الماضية، عن سؤال الضابط شريف نوح "أحمد صفوت"، لزوجته حور "روجينا"، عن السلسلة التي أهداها لها، خاصة بعدما وجد سلسلة مشابهة لها في موقع جريمة قتل الدكتور أمير عادل "ميدو عادل"، ولكن المفاجأة أن السلسلة ما زالت موجودة مع حور.

وتتنقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلي حوار يدور بين عبير "ويزو"، التي تعمل سكرتير للدكتور حور "روجينا" والتي تطلب منها البحث عن هدير "وئام مجدي" بعدما اخبرت سناء "تقدمها رانيا محمود ياسين"، حور أنها تشك أن هدير لها داخل في قتل ابنها، وبالفعل تتوصل عبير للعديد من التفاصيل التي تؤكد شكوك حور، وأن لها يد في قتل ابن سناء.

كما تستطيع حور أن تفلت من المراقبة التي وضعها عليها الضابط شريف نوح، بعدما أكد عليه رئيسية في العمل " محمد غنيم"، أنه لابد من مراقبة حور بشكل جيد ودقيق، لكون الشكوك كلها تشير إليها، ولكن لا يوجد دليل واحد ضدها، وبالفعل تستمر المراقبة على حور ولكنها تستطيع أن تخدعهم وتفلت منهم.

وفي نفس الوقت الدكتور سارة "تقدمها ندى عادل" الصديقة المقربة لحور "روجينا"، تحاول الانتحار بعدما علمت بزواج زوجها عليها، ولكن حور تنقذها في اللحظات الأخيرة.

وتنتهي الحلقة بشكل يفتح العديد من التساؤلات خلال الحلقة المقبلة حول مصير هدير " وئام مجدي" خاصة بعدما تأكدت شكوك حول، خاصة بعدما نظمت لقاء بينها وبين رجل الأعمال طارق رفعت " يقدمه محمد أحمد ماهر"، وانتحلت شركة موظفة بأحدى الشركات العقارية لوجود فيلا للبيع.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.