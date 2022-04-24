شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة يدخل غرفة العناية المركزة مجددًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أسرة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن نقله مرة أخرى إلى العناية المركزة، أمس السبت، ونشر أحمد أبو زهرة، بيان الأسرة عبر حسابه الشخصى، وجاء فيه: "نحن أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج والمواقع أن يتفهموا اننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته الي حالته الطبيعية".



بيان من حساب عبد الرحمن أبو زهرة

وأضاف البيان: "أتقدم باعتذاري لأي شخص أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي أو أخواتي ولم نستطع الرد عليه، بالفعل تم نقله مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة وأشكر الجميع على اهتمامهم".

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قد غادر المستشفى التي كان يتواجد بها قبل ان يعود مرة أخرى بعد تعرضه مؤخراً لازمة صحية أدخلته العناية المركزة، والتي تبين اصابته بكسر في الحوض والتي توجب إجراء عملية جراحية من أجلها.

ويشار إلى أن الفنان القدير كان قد تعرض لأزمة صحية نقل على أثرها للمستشفى بسبب كسر بالحوض بعد سقوطه بمنزله بشكل مفاجئ إضافة إلى مضاعفات أخرى.

عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط 1934 واحتفل فى 8 مارس بعيد ميلاده الـ 88، وله مشوار فنى طويل حافل بالأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية.