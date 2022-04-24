شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزمى يعلن وفاة ابن شقيقه الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد عزمى وفاة نجل شقيقه الأكبر، محمد عزمي، اليوم الأحد، عبر حسابه على "فيس بوك"، وكتب أحمد عزمى، قائلاً: "البقاء لله انتقل إلى رحمة الله.. إسلام محمد عزمي، ابن شقيقي الأكبر محمد عزمي، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة والدعاء".



أحمد عزمى

وكان الفنان أحمد عزمى قد فقد عمه المخرج محمد نبيه ديسمبر الماضى، وقال عزمى عن عمه فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن الفن فقد قيمة كبيرة بعد رحيل عمه المخرج محمد نبيه، مضيفاً ان المخرج الراحل، قدم أعمال مهمة في تاريخ السينما المصرية والدراما أبرزها مسلسل "عائلة الأستاذ شلش" وفيلم "آدم بدون غطاء" وغيرها من الأعمال، موضحاً أن الراحل اشتد عليه المرض فى الفترة الأخيرة حتى رحل أمس عن عالمنا.