شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. أبطال مسلسل "يوتيرن" يحتفلون بانتهاء التصوير بتورتة ضخمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة عبير صبري عن فيديو الاحتفال بانتهاء تصوير مسلسل "يوتيرن"، وهو الرمضاني الذي نافس بقوة من خلال دراما رمضان الجاري، ونشرت عبير صبري فيديو الاحتفال من خلال حساب الإنستجرام الخاص بها وعلقت عليه بـ"فركششششش يوتيرن الحمد لله علي النجاح الكبير بعد المجهود شكرًا العدل جروب أستاذ جمال العدل شكرًا أستاذ سامح عبد العزيز شكرًا حبيبتي القمر ريهام حجاج وأستاذ أيمن سلامة وكل زمايلي مبرووووك نجاحكم وكل الكرو مىوووك ".



احتفال انتهاء تصوير يوتيرن



انتهاء تصوي يوتيرن



انتهاء يوتيرن

وظهر أبطال ومخرج المسلسل وهم يحتفلون بانتهاء التصوير ويقطعون "كيك" ضخم يحمل صورًا من مشاهد المسلسل.

انتهى أبطال مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج، الذى يعرض خلال شهر رمضان، من تصوير آخر مشاهد المسلسل، حيث احتفلت ريهام حجاج وعبير صبرى والمخرج سامح عبد العزيز وباقى فريق العمل بتقطيع تورتة انتهاء التصوير، وذلك على أنغام أغنية "يا ساتر" للنجمة نانسى عجرم، وهى تتر مسلسل "يوتيرن".

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" من بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.