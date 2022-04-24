شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يعلق على أحداث "ملف سرى" بطريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان هاني سلامة على أحدث مسلسله "ملف سري" بشكل طريف، حيث نشر صورة تجمعه بالفنانة رحمة حسن علي شاطئ البحر من كواليس المسلسل علي إنستجرام الخاص به، وعلق عليها بـ"طب وبعدين يا نور ما تقولي مين اللي قتلك بدل الفرهدة اللي إحنا فيها دي؟".



رحمة حسن



هاني سلامة

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل ملف سري، بطولة النجم هاني سلامة، العديد من الأحداث، حيث وصل يوسف "هاني سلامة" مع عمرو "نور محمود" لمنزل ريم صديقة نور، وعندما رأته ريم صرخت وأحضرت سكينا، وهددته بأنها ستقوم بقتل نفسها إن لم يخرج من المنزل، فأخذه عمرو على الفور وخرجوا من شقتها حتى لا تنفذ تهديدها.

يذهب يحيي وعمرو ليسألوا عن الصياد، ولكنه لم يصل لشيء، ويلاحظ يحيي وجود امرأة تجري عندما رأتهم فسأل عنهم واستدعي زوجها الذي أنكر معرفته بأي شيء يخص القضية، يأتي لعمرو اتصال هاتفي يخبره أن هناك صفقة ستنفذ في عزبة شريف المالكي فيذهب ليلا مع يحيي وينتظره يحيي في الخارج ويكتشف عمرو أنه منين من ليل "محمد محمود عبد العزيز" ولكن يلاحظ يحيي أن نفس الشخص الذي حققوا معه صباحا يهرب مع زوجته على تروسكل.

يستدعي عمرو هذا الشخص ويلاحظ يحيي أن زوجته ترتدي خاتم نور، فيكشف لهم هذا الرجل أنه رأي حادث القتل ورأي القاتل وسجل رقم السيارة، ولكن زوجته مريضة وهي من أخذت شنطة القتيلة وارتدت خاتمها، وكان هناك مسدسان أيضا قام هو بدفنهما، فطلب يحيي أن يسلمه المسدسين حتى يثبت صحة كلامه، فذهبوا جميعهم مكان دفن المسدسات وبمجرد وصولهم أطلق النار على الشخص ووقع على الأرض قتيلا.

على جانب آخر يذهب هارون المالكي "محسن محيي الدين" لأخيه حسين "إيهاب فهمي" في منزله ويكشف سره أمام زوجته وابنه، ويعرفهما أن لديه ملايين الجنيهات، فتُصدم زوجته وتترك المنزل لهم وتنصرف، يبرر حسين لهارون ما فعله أنه يريد إبعاد زوجته وابنه عن كل المشاكل التي يواجهها وأنهم في الحارة سيكونون في أمان أكثر، ويخبره هارون أن يوسف المالكي قد سرق خزنته بما فيها بضاعة ناجي "أحمد الرافعي" وهو الآن يهدده، ولم يكملوا حديثهم إلا وتفاجأوا بدخول ناجي عليهم وهددهم إن لم يأتوا بالبضاعة سيكون هناك حديث آخر.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.