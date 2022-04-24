شكرا لقرائتكم خبر عن قعدة مسلسلات.. أحمد شاهين يكشف كواليس آخر لحظة لسمير غانم أمام الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، خلال لقاء ببرنامج "قعدة مسلسلات" الفنان الشاب أحمد شاهين المشارك خلال الموسم الرمضاني في مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمتين يسرا وغادة عادل.

وتحدث شاهين عن دوره في العمل وكيفية ترشيحه للدور، كما كشف عن كواليس التصوير مع النجمة غادة عادل، وعبر عن سعادته بالمشاركة في عمل يحمل توقيع السيناريست هالة خليل والمخرج عمرو عرفة.

كما كشف شاهين عن كواليس آخر مشهد قدمه النجم الكبير الراحل سمير غانم معه في تصوير إعلان، وهذه كانت آخر لحظة لسمير غانم أمام الكاميرا.

كما تحدث الفنان الشاب أحمد شاهين عن بداياته في عالم التمثيل وأهم الأعمال التي شارك فيها من قبل سواء في الدراما التليفزيونية أو في المسرح بالإضافة لالتحاقه مؤخرًا بورشة المخرج خالد جلال بمركز الإبداع الفني.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



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