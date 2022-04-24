إدوارد يحتفل بعيد القيامة ويهنئ المسلمين بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان إدوارد على الاحتفال بعيد القيامة المجيد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، كما قام بتهنئة المسلمين بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب إدوارد، عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل سنة وأنتم طيبين وعيد قيامة مجيد، وكل سنة وإخواتنا وحبايبنا بخير بمناسبة عيد الفطر ويارب زي ما أعيادنا اتجمعت نفضل متجمعين على طول".

ويشارك الفنان إدوارد في مسلسل "ملف سري"، بطولة الفنان هاني سلامة.

ويُعرض مسلسل "ملف سري" للفنان هاني سلامة في الساعة التاسعة مساءً على قناة "الحياة".

مسلسل "ملف سري" بطولة النجوم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع (ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز).