إلهام شاهين تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على توجيه التهنئة للأقباك بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت إلهام صورًا، عبر "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام وكل إخواتنا المسيحيين طيبين وبخير، عيد قيامة مجيد".

ويعرض حاليًا في موسم رمضان 2022 مسلسل "بطلوع الروح"، الذي تشارك فيه إلهام وتقدم خلاله دور "أم جهاد".

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان 2022