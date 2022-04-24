بصور تجمعهما.. روجينا تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة روجينا ابنتها مريم بعيد ميلادها، ونشرت صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانتي حتة من قلبي، كل سنة وانتي أحلى البنات وأحن قلب".

وتابعت "كل سنة وانتي سعيدة وفرحانة، وسنة جديدة وبداية جديدة ومستقبل كلة نجاح، فخورة بيكي وإن شاء الله أشوفك أسعد واحدة فى الدنيا، ودايما حنينة عليا".

وانهالت تعليقات النجوم، وكتبت إيناس عز الدين: "عيد ميلاد سعيد"، كما علقت نانسي صلاح: "عيد ميلاد سعيد"، واكتفت الفنانة نادية الجندي بوضع قلوب، وعلق مجدي كامل: "كل سنة وأنتم طيبين".

ويعرض مسلسل "انحراف"، للفنانة روجينا في رمضان 2022 يوميا على "النهار دراما" في تمام الساعة 7.30 م، ويعاد الساعة 10.30 م - 10.30 ص - 2.30 ص - 5.30 م - 2.30 م.

مسلسل "انحراف" مأخوذ عن أحداث حقيقية، بطولة النجوم: روجينا، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبدالعزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.