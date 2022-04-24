كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 03:50 مساءً - تحدث الفنان اللبناني ” وائل جسار ” عن سبب انتقاده لكليبات مواطنته الفنانة ” ميريام فارس ” ووصفه لها ب (المستفزة) خلال حلوله ضيفا ببرنامج حبر سري مع الإعلامية ” أسما إبراهيم ” .
فأشار وائل جسار إلى أن الكثيرين غيره يرون أن كليبات ميريام فارس مستفزة نظرا لتركيزها على مناطق معينة بمشاهد الكليب وعدم التركيز على صوتها .
فقال : ” انتي عندك صوت حلو لازم تبيني صوتك وجمال صوتك .. لما بالكليبات يكون فيه التركيز على محلات معينة فهيدا شي مستفز بالنسبة لإلي ولكتير من الناس ” .
وتابع وائل جسار : ” أنا بحبلها صوتها بالعكس ميريام عندها صوت وعندها جمهور وبتمنالها التوفيق بحياتها ” .
كما أبدى جسار رأيه في كلا من الفنانتين ” هيفاء وهبي ” و ” مايا دياب ” مشيرا إلى أنه يعتبرهما مغنيات استعراضيات ولا يصنفهما كمطربات .
وعلق على ذلك قائلا : ” هن بيعرفوا إنهن مش مطربات، هن استعراض وأغاني على أد صوتهم وعارفين حدودهم فين وبيشتغلوا على الموضوع ده بس كمطربات لأ مع احترامي لهن ” .
وأكد الفنان وائل جسار على أن آرائه تعبر عن وجهة نظره ولا يعتبر نفسه حكما على أحد أو يظن البعض أنه يقوم بتقييم زملائه .
كانت هذه تفاصيل خبر نجم شهير يهاجم كليبات ميريام فارس : ” مستفزة وبتركز على مناطق معينة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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