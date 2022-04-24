قبل سمية الخشاب .. فنانة ونجمة شهيرة كانت مرشحة لشخصية ” سكينة ” بمسلسل ريا وسكينة

كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 03:50 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” نادية الجندي ” ضيفة ببرنامج كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر وتقدمه الإعلامية ” ياسمين عز ” .

وخلال اللقاء كشفت نادية الجندي عن أنها كان قد تم ترشيحها لتجسيد شخصينة ” سكينة ” بمسلسل ريا وسكينة إلا أنها رفضت تقديمه وقدمته بعد ذلك الفنانة ” سمية الخشاب ” .

وعن سبب رفضها لهذا الدور قالت : ” أنا كنت عاملة مسلسل مشوار امرأة ونجحت فيه جدا ودي بدايتي في الدراما التلفزيونية .. فجه اتعرض عليا ريا وسكينة أنا خوفت بصراحة ” .

وتابعت : ” قولت ده دور شر جدا ومدخلش بقى البيوت والأطفال والدراما التلفزيونية .. ممكن سينما آه أعمل دور شر لكن التلفزيون ميديا تانية وقولت يمكن يأثر على شعبيتي ونجوميتي ” .

وأشادت نادية الجندي بالفنانة ” سمية الخشاب ” في تجسيدها لشخصية سكينة ونجاحها في ذلك وعلقت على ذلك قائلة : ” نجحت فيه جدا صراحة وعملته حلو .. وأنا عمري ما ندمت على دور رفضته ” .

يذكر أن مسلسل ريا وسكينة تم إنتاجه في عام 2005 وشارك في بطولته الفنانة ” عبلة كاملة ” والتي جسدت شخصية (ريا) بالإضافة إلى كلا من : سمية الخشاب وسامي العدل وصلاح عبد الله وأحمد ماهر وغيرهم .