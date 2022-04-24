كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 03:50 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” نادية الجندي ” ضيفة ببرنامج كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر وتقدمه الإعلامية ” ياسمين عز ” .
وخلال اللقاء كشفت نادية الجندي عن أنها كان قد تم ترشيحها لتجسيد شخصينة ” سكينة ” بمسلسل ريا وسكينة إلا أنها رفضت تقديمه وقدمته بعد ذلك الفنانة ” سمية الخشاب ” .
وعن سبب رفضها لهذا الدور قالت : ” أنا كنت عاملة مسلسل مشوار امرأة ونجحت فيه جدا ودي بدايتي في الدراما التلفزيونية .. فجه اتعرض عليا ريا وسكينة أنا خوفت بصراحة ” .
وتابعت : ” قولت ده دور شر جدا ومدخلش بقى البيوت والأطفال والدراما التلفزيونية .. ممكن سينما آه أعمل دور شر لكن التلفزيون ميديا تانية وقولت يمكن يأثر على شعبيتي ونجوميتي ” .
وأشادت نادية الجندي بالفنانة ” سمية الخشاب ” في تجسيدها لشخصية سكينة ونجاحها في ذلك وعلقت على ذلك قائلة : ” نجحت فيه جدا صراحة وعملته حلو .. وأنا عمري ما ندمت على دور رفضته ” .
يذكر أن مسلسل ريا وسكينة تم إنتاجه في عام 2005 وشارك في بطولته الفنانة ” عبلة كاملة ” والتي جسدت شخصية (ريا) بالإضافة إلى كلا من : سمية الخشاب وسامي العدل وصلاح عبد الله وأحمد ماهر وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر قبل سمية الخشاب .. فنانة ونجمة شهيرة كانت مرشحة لشخصية ” سكينة ” بمسلسل ريا وسكينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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