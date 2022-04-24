سيناريست مصري : ” صباح مجرد ست بتتجوز رجالة وبتغني ومش النموذج اللي اقدمه “

كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 03:50 مساءً - رد السيناريست المصري ” أيمن سلامة ” على ما تردد حول سرقة سيناريو مسلسل (الشحرورة) الذي يروي قصة حياة الفنانة اللبنانية الراحلة ” صباح ” منه وتقديمه بواسطة كاتب آخر .

فقال أثناء استضافته ببرنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية ” بسمة وهبة ” أنه كان قد عقد جلسة مع المنتج ” صادق الصباح ” منتج المسلسل ووجد أن قصة حياة الشحرورة لا تستوعب عمل درامي .

وأضاف أيمن سلامة أنه لا يعتبر قصة حياة الفنانة صباح النموذج الذي يحب أن يقدمه مع احترامه لها كفنانة وعلق على ذلك قائلا : ” الحياة بتاعتها هي ست بتتجوز رجالة وبتغني ” .

وتابع : ” فأنا قولت أقدم النموذج ده ليه .. فكان مني اعتذار لشركة الإنتاج .. أنا مش هقدم هذا النموذج للمجتمع، أنا لما أقدم نموذج يكون ست بتقدم حاجة معينة، فيه رحلة كفاح ” .

يذكر أن مسلسل الشحرورة تم عرضه في رمضان 2011 .. وجسدت شخصية صباح الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” وشاركها في بطولة العمل : أحمد سلامة ومحسن منصور وكارمن لبس وعمار شلق وحنان سليمان وغيرهم .. ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق .