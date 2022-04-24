شكرا لقرائتكم خبر عن سينما الشعب.. التذكرة بـ40 جنيها فقط لا غير (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مؤخرًا عن مشروع "سينما الشعب"، الذى يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية فى متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصرى البسيط من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة فى مختلف محافظات مصر.

سينما الشعب.. التذكرة بـ40 جنيها فقط لا غير

ويتم تنفيذ المشروع بدور العرض السينمائى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 ويبدأ بخمسة دور عرض فى أربعة محافظات هى سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الانفوشى بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة اولى ثم يعمم بمختلف إنحاء الجمهورية ويضم أفلام روائية قصير أو تسجيلية قصيرة من إنتاج وزارة الثقافة ممثلة فى أكاديمية الفنون والمركز القومى للسينما والإدارة العامة للثقافة السينمائية تعرض قبل بداية الفيلم السينمائى الرئيسى الذى تقدمه شركات التوزيع الكبرى مما يساهم فى إلقاء الضوء على الأعمال المتميزة التى تنتجها وزارة الثقافة ويساهم فى نشر الوعى المجتمعى وكذلك الأعمال المستقلة المتميزة.