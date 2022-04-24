شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22.. أحمد عز يستعد لمهمة جديدة فى سيناء ضد الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الكشف عن حقائق عديدة دارت خلال فترة هامة في تاريخ مصر، مثلما ظهر خلال الحلقة والذى يحاول فيها أحمد عز الوصول إلى العناصر الأجنبية التي دخلت مصر وتحاول تجنيد الشباب، وهو الأمر الذى استدعي منه تكثيف جهوده مع فريقه من اجل الوصول إلى هذا الملف بالكامل.



احمد عز فى مسلسل الاختيار

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22

كما شهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل الاختيار، عزمه على السفر إلى سيناء الأمر الذى ينبأ عن إمكانية كشفه عن حقائق أخرى وتصديه لمخاطر أخري عديدة تدبر لها الجماعات التكفيرية هناك، خاصة بعد ضربته الناجحة مؤخراً في الحلقة الـ 21 من المسلسل، والذى تمكن فيها من القبض على عنصر تكفيري كلل تعاونه الناجح مع القبائل السيناوية هناك بقيادة شيخها الذى يلعب دوره منذر رياحنة.



احمد عز

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.