شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مع عائلته.. أشرف زكى يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، عن صوره تجمعه بعائلته الفنانة روجينا وابنتيه، وذلك بمناسبة عيد ميلاد ابنته، وعلق علي الصورة من خلال حساب إنستجرام الخاص به قائلاً: "أجمل عيد ميلاد.. عيد ميلاد مريم روح قلبى وعمرى بحبها عشان هى طيبة وجميلة وبتشيل الحمل معانا فى البيت أمنية حياتى إن ربنا يطول في عمرى لغايه ما أفرح بيها أحلى يوم يوم ميلادك يا مريم" .



اشرف زكي وعائلته



اشرف زكي

وفى سياق آخر تتصاعد أحداث مسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا، حلقة تلو الأخرى وتزيد جرعة التشويق والإثارة، خاصة فى ظل إلقاء الضوء على العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، والتى كان أبرزها تشابه أحداث الحلقات الماضية مع القضية الشهيرة إعلاميا بمذبحة المرج، ليقرر صناع العمل بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز مناقشة إحدى القضايا الشائكة وهى قضية تأجير الأرحام .

ومسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التى تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من الفنانة القديرة لوسى، وسيدة المسرح العربى سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفى، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلانى، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبد العزيز.