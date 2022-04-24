شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر لـ محمد سلامة: يا وش الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة وفاء عامر، رسالة شكر لمحمد سلامة مخرج مسلسل راجعين يا هوى الذى تشارك فيه وفاء في دراما رمضان العام الحالي، وقد وصفته بأنه وش الخير عليها، وكتبت وفاء عبر حسابها على تويتر، قائلة: "يا وش الخير محمد سلامة".



وفاء عامر

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.