شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس "البخيل وأنا".. 5 أعمال فنية جمعت وائل نور وفريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل وائل نور، اليوم الأحد الموافق 24 إبريل، والذى يعد من أهم نجوم جيله بعدما استطاع أن يحقر اسمه بحروفاً من ذهب، فقد قدم خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأدوار المتنوعة والمختلفة والتي أصبحت علامة مميزة في تاريخ السينما والدراما المصرية أبرزها، فيلم "البيه البواب"، ومسلسل "ذئاب الجبل"، ولن ننسى مسلسل "البخيل وأنا" مع الراحل فريد شوقى الذى اكتشفه فنيا، واعتبره وائل نور والده الروحى، ولم يكن هذا المسلسل الوحيد الى جمع وائل نور بوحش الشاشة.

الموظفون في الأرض 1985

أول الأعمال التي ظهر فيها وائل نور مع الراحل فريد شوقى كان من خلال فيلم "الموظفون في الأرض" عام 1985، والتي يتناول قصة كامل عبد الشكور مدير عام بإحدى شركات وزارة الصناعة ومعروف بالنزاهة، يحاول فايد مدير عام العقود بالشركة إقناعه بالحصول على عمولة، فيرفض رغم ظروفه المادية الصعبة.

صابر يا عم صابر 1988

ثانى هذه الأعمال التي جمعت بين الثنائى وائل نور وفريد شوقى هو فيلم "صابر ياعم صابر" عام 1988، والتي يتناول قصة عم صابر (فريد شوقي) يعمل سائقًا خاصًا لأحد الوزراء، ورغم طبيعة عمله إلا أنه يقاسي على نحو يومي من الارتفاع الجنوني للأسعار، ومطالب زوجته وأبنائه المستمرة التي لا تنتهي، والتي تثقل كاهله يومًا بعد يوم، ومع وصوله لسن المعاش تتأزم الحياة أكثر وأكثر، فيبدأ في البحث عن عمل آخر يمكنه من مواكبة تلك الأزمات الاجتماعية التي يعيش فيها.

أهلا يا جدو العزيز 1989

ثالث الأعمال التي جمعت وائل نور بوحش الشاشة، مسلسل "أهلا يا جدو العزيز"، عام 1989، والذى يتناول قصة (عزيزة) الفتاة الجميلة تحب (عبد الظاهر) الذي يعمل مُدرسًا حيث أنهما على توافق في الأفكار وقناعات الحياة لكن أمها شخصية طماعة جشعة تعترض طريقهما، يستحضر (عبد الظاهر) شخصية (المانسترلي) التي ينتهي نسبه إليه، يحاول الأشرار الوشاية بالمانسترلي ومحاكمته ولكنه يختفي.

البخيل وأنا 1990

يعتبر مسلسل "البخيل وأنا" عام 1990، من أهم الأعمال في مشوار الفنان وائل نور الذى جمعه مع الراحل فريد شوقى، وتدور أحداثه حول (عوض) تاجر الشنطة شديد البخل الذي يجمع المال ويمنعه على أهل بيته، ليضطر أولاده إلى العمل على الهروب من حرمان الأب وبخله، فتتزوج الابنة من رجل غني في عمر والدها، ويحاول كل من شقيقيها تحقيق أحلامهما بعيدًا عن الأب، لتتصاعد الأحداث.

العرضحالجى 1992

أخر الأعمال التي جمعت الراحلان وائل نور وفريد شوقى هو مسلسل "العرضحالجى" عام 1992، وتناول الثنائى خلال أحداثه موضوعًا جديدًا وقصة وظيفة يراها الأشخاص ولكن لا يهتم بواقعها، لتأتي نقطة الانطلاقة منها في محاكاة فئة في المجتمع، وهي وظيفة ومسمى المسلسل أيضًا "العرضحالجي"، حيث قام الفنان فريد شوقي بتأليف قصة المسلسل، والمشاركة في بطولته ويكون بجانبه الفنان وائل نور.