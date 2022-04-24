شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم: أتمنى الوقوف أمام الزعيم عادل إمام والفنان يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الفنان الشاب كريم قاسم سعادته بردود الأفعال حول دوره فى مسلسل "يوتيرن" أمام النجمة ريهام حجاج، مؤكدا أن العمل مازال يحمل العديد من المفاجآت خلال الحلقات الأخيرة .

وعبر كريم قاسم فى تصريح لـ"الخليج 365" عن أمنياته بالعمل مع الزعيم عادل إمام والفنان يحيى الفخرانى، لافتا إلى أنه شارك العديد من النجوم الكبار فى أعمال مختلفة وحقق أمنياته بالتعاون معهم باستثناء الزعيم ويحيى الفخرانى.

وعن الأعمال التي يتابعها خلال الموسم الرمضانى الجارى بخلاف مسلسله "يوتيرن"، قال قاسم: "لست متابعا جيدا بسبب انشغالى بالتصوير، لكن شاهدت حلقات منفصلة لعدد من المسلسلات، وعجبنى "الكبير أوى 6" و"الاختيار3" و"فاتن أمل حربى" و"مين قال" و"بطلوع الروح".

وانتهى كريم قاسم من تصوير مشاهده فى مسلسل يوتيرن والذى ينافس به فى موسم رمضان 2022 أمام النجمة ريهام حجاج، وقد نشر على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو يعلن انتهاءه من تصوير المسلسل.

يُعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.