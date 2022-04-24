شكرا لقرائتكم خبر عن مها مجدي تقدم شخصية "مسجونة" أمام غادة عادل في مسلسل "أحلام سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة مها مجدي في مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمتين يسرا وغادة عادل، وتقدم شخصية سيدة مسجونة تقابل غادة عادل في السجن، وتقدم مها خلال العمل الذي يحمل ملامح كوميدية المشهد الذي جمعها بغادة عادل بشكل كوميدي أيضًا وبخفة ظل كبيرة، لتقدم لنا وجهًا آخر لها كممثلة في شهر مضان بعد مشاركتها في مسلسل " فاتن أمل حربي" مع نيللي كريم، حيث تقدم شخصية صديقة لها في النادي تنصحها بعدة نصائح مهمة.

وعبرت مها عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل النجمة الكبيرة يسرا مع المخرج الكبير عمرو عرفة الذي تعمل معه لأول مرة، وقالت: أشكر الأستاذ أحمد الزغبي الذي قام بترشيحي للدور وهو المسئول عن casting director .

مسلسل "أحلام سعيدة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويًا ليخضن معًا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطى مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



مها مجدي مع المخرج عمرو عرفه



مها مجدي وغادة عادل في مسلسل احلام سعيدة