منة شلبي تحصل على حكم بحبس ممرضتين بتهمة الإهمال في رعاية والدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت محكمة جنح الغردقة بالبحر الأحمر، حبس ممرضتين لمدة شهر، بتهمة الإهمال الطبي في البلاغ المقدم لنيابة الغردقة الجزئية من الفنانة منة شلبي بخصوص رعاية والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى.

وكانت منة شلبي قد قدّمت البلاغ، في الأيام الأولى من شهر يناير الماضي واتهمت فيه ممرضتين بالإهمال الطبي في متابعة والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، أثناء رعايتها خلال فترة مرضها بمنطقة الجونة بالغردقة.

واتهمت منة شلبي، الممرضتين في المحضر الذي حررته بقسم ثان الغردقة وحمل رقم 549 لسنة 2022، بالإهمال في علاج والدتها عندما كانت تعاني من جرح أثناء تواجدها بمنطقة الجونة، حيث قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلا من المياه الدافئة كما هو متبع طبيا مما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه.

وتبين أن الممرضتين تابعتان لإحدى الشركات الطبية بمنطقة الجونة واستعانت بهما الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها بمنطقة الجونة بالغردقة.

وأحالت النيابة الممرضتان للمحاكمة الجنائية بعد إخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما، بعد انتهاء التحقيقات معهما في البلاغ المقدم ضدهما لقسم ثانى الغردقة من الفنانة منة شلبي بالإهمال الطبي لوالدتها أثناء قيامهما برعايتها في منطقة الجونة.

واستمعت النيابة لأقوال الممرضتين وأكدتا أنهما كانا يتوليان إعطاء والدة الفنانة منة شلبي الدواء والعلاج في الأوقات المحددة، بالإضافة إلى القيام برعايتها ومساعدتها في الدخول للحمام والاستحمام ولا دخل لهما بتدهور الحالة الطبية لوالدة الفنانة، ونفت الممرضتان مسؤوليتهما في تحقيقات النيابة عن أي تدهور في حالة المريضة.