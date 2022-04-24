شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يكشف عن إجرائه عملية تجميل ويوضح صحة ارتباطه بفنانة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب وائل جسار عن العديد من الأمور خلال مقابلة تليفزيونية مؤخرًا له، حيث تطرق فيها إلى صحة إجرائه عمليات تجميل قائلاً: "عملت عملية تجميل واحدة في حياتي بمنطقة الجبين في الوجه"، مضيفًا في الوقت ذاته أنه لا يخاف من الزمن وأن يكبر في السن لأن ذلك يعتبر أمر طبيعيًا وسنة الحياة".

وائل جسار وحقيقة علاقته بفنانة إسرائيلية

واستكمل وائل جسار التطرق لأمور أخرى كصحة علاقته مع فتاة إسرائيلية بقوله: "في الأول طلعت الإشاعة إني مرتبط بفتاة فلسطينية عايشة في إسرائيل ثم تطور الأمر للقول بأنها إسرائيلية، ونفسى كان يبقى في دليل واحد من الناس اللى روجت للشائعة دي، واستغربت جدًا لأن اللى عمل كده بيأذيني بالقول اني ارتبطت بفنانة إسرائيلية".



وائل جسار

وطرح المطرب اللبنانى وائل جسار مؤخرًا، أغنية "عيان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة .

أحدث أغانى وائل جسار

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتىى صورها على طريقة الفيديو كليب، من اخراج فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.