شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر تقدم التعازى لسمية الخشاب فى وفاة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة آيتن عامر، على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة النجمة سمية الخشاب، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "خالص التعازى للزميلة سمية الخشاب فى وفاة والدتها، اللهم ارحمها واغفر لها واجعلها من أهل الجنة".



آيتن عامر

وتوفيت أمس والدة الفنانة سمية الخشاب، ومن المقرر دفن جثمانها اليوم بالإسكندرية، ولم يحدد بعد موعد الجنازة ومكان العزاء، وتحرص سمية على عدم الإفصاح عن موعد ومكان تشييع الجنازة، حيث يقتصر على المقربين فقط من الأسرة والأصدقاء.

من ناحية أخرى، خاضت الفنانة سمية الخشاب سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "موسى"، حيث شاركت فى بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وتشارك آيتن عامر في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.