شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بطلوع الروح الحلقة 9 .. نقل منة شلبي لبيت الأرامل والقبض على محمد حاتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 9 من مسلسل بطلوع الروح، بوقوع انفجار بعد فتح الشيخ نصار لحقيبته الخاصة ليلقى مصرعه هو ومساعديه و لكن يظل عمر (أحمد السعدني) على قيد الحياة وبالبحث يعرف المتسببين في حادث الانفجار ويقوم بإعدامهم بالرصاص في ميدان عام.

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 9 .. عمر يذهب لمنزل روح

ويقوم عمر بالذهاب إلى منزل روح "منة شلبى" ويخبرها بوفاة أكرم لتدخل في نوبة بكاء هستيري ويحاول عمر تهدئتها، وتتوجه في الصباح إلى بيت الضيافة هي وابنها سيف وهو منزل يقيم فيه السيدات الارامل والمطلقات تمهيداً لتزويجهن من رجال أخرين .



مسلسل بطلوع الروح الحلقة 9 .. أكرم يحاول الهرب

ويحاول أكرم الهرب بعد الإفلات من قوات الجيش السورى ولكن يتم القبض عليه مرة أخرى، ويحاولون استجوابه ليدلهم عن أي معلومات أو حتى أسماء قيادات التنظيم لكنه لا يجيب.

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 9 .. موعيد عرض المسلسل

ويُعرض مسلسل بطلوع الروح يوميا على قناة MBC مصر في تمام الساعة 9 مساء، بطولة النجمة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، ويتكون مسلسل طلوع الروح من 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.