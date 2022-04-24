شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تظهر بلوك مختلف فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث ظهرت بلوك مختلف وغامض أبرز عينيها، بمكياج من درجات البني القاتمة.



أمينة خليل في جلسة تصوير غامضة



امينة خليل

وشهدت الحلقة الـ21 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc، إثارة شديدة، وذلك بعدما تمكن "أمير كرارة – عمر" من إنقاذ زعيم المعارضة في إحدى الدول الأوروبية من القتل، وذلك بعدما تمكن من القبض على القناص فى الوقت المناسب الذى كان يتحين فيه الفرصة لقتل الزعيم في مؤتمر شعبى له.

مسلسل العائدون حلقة 21

أمير كرارة لم يقم بتسليمه إلى السلطات بنفسه، وذلك بعد المشادات التي حصلت بينه وبين الأجهزة الأمنية هناك في الحلقات السابقة، إذ طلبوا منه مغادرة البلاد وترك هذا الملف لهم، ولكنه أصر على إنجاح مهمته، وذلك عقب محاولات عديدة على مدار الحلقتين الماضيتين.

كيف قبض أمير كرارة على القناص في مسلسل العائدون حلقة 21

بداية محاولات كرارة – عمر جاءت من خلال معلومات عبر الضابط نبيل – محمود عبد المغني الذى أخبرهم أن هذا القناص مطلوب في بلدان عديدة، ولم ينجح أحد في القبض عليه، وأنه يرغب في إثارة بلبلة في بلد أوروبية على أثرها يدخل دواعش لتلك البلد ومنها لبقية أوروبا، إلا أن كرارة وبواسطة "نادين – أمينة خليل" نجحوا في تتبع منزل القناص من خلال إشارات شبكات الهواتف اللاسلكية، حيث إن منزل القناص كان الوحيد الذى لا يتصل بالشبكة، وبالتالي فان المنزل هو الوحيد في المنطقة الذى كان مقطوعا عنه الاتصالات.

وهناك تمكن أمير كرارة خلال مسلسل العائدون من الوصول للشقة، وتصويره حينما اشعل نيران اضطر على أثرها القناص من الخروج للشباك، فتأكد كرارة من وجوده، ثم توالت الأحداث حتي وصل لمكان وقوفه بهدف قتل زعيم المعارضة وأفشل خططه.

مسلسل العائدون حلقة 21

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".