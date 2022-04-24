شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22.. عرفات يخترق الجدار العازل بكرامات ومعجزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل جزيرة غمام الكثير من الأحداث الساخنة بعدما احتدم الصدام في الجزيرة ، وتجاوز عرفات للجدار ومعه الأطفال، بينما يعلن خلدون الهزيمة أمام عرفات وعجمي ويقرر تغير خطته.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 .. مشادة بين عجمى وبنورة

بدأت الحلقة بعجمي يدخل في مشادة مع بنورة وذلك بسبب غضبها منه بسبب موقفه من والدتها وبسبب ترك غرفته، كما أنها عاتبت عجمي بسبب لقائه مع هلالة، لكن يحاول أن يفسر لها موقفه ويؤكد أنه يرغب في مصالحتها، ويوضح أنه لن يسمح بأن تسيطر على المنزل، ويطلب منها أن تأخذ حذرها بسبب حملها.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 .. خلدون يقف مع العايقة

خلدون يقف مع العايقة ويؤكد لها أن نهاية عرفات قد حانت وسوف يتم قتله، ويؤكد لها أيضا أن هناك خطة للتخلص منه، ويتم إرسال رسالة لعجمي بأن عرفات قام بتجميع الأطفال حوله من جديد قبل المهلة المحددة لتشتعل الجزيرة، ويتجه عرفات إلى الجدار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22

طارق لطفي مجسدا شخصية "خلدون " يطلب من درغام أن يقوم بمهمته بقتل عرفات الذي ينجح في تجاوز الجدار مع الأطفال والمرور من في معجزة شاهدها رجال الجزيرة أمامهم، وبدأت تتناقل الأخبار حول ما حدث ، بينما يذهب عجمي إلى هناك من أجل معرفة ما حدث، ويطلب من الجميع أن يعيدون النظر في مواقفهم ومن بينهم بطلان، ويشير خلدون لدرغام من أجل ان يطلق النار على عرفات لكن يصاب بالصدمة بعد ما شاهده وتحاول العايقة أن تحمي عرفات فتصاب بطلق ناري، وتسقط على الأرض وتطلب النجدة من عجمي الذي يرسلها إلى منزل هلالة وسط غضب خلدون الذي يبتعد بسبب ما حدث.

يشعر خلدون بالهزيمة بعد ما حدث وتطلب منه عجوز الشوم أن يكون أكثر هدوء من أجل السيطرة على الجزيرة، وتوضح له أن طريقه يبدأ من التعاون مع عرفات وجعل طرح البحر جميعهم يقفون خلفه، وان يتعاون كذلك مع عجمي، ويوافق خلدون على تنفيذ هذا، وتعالج هلالة جرح العايقة وتطلب منها معرفة كافة التفاصيل عنها وأهلها، بينما يقوم عجمي بإعادة والدة بنورة إليها.



جزيرة غمام الحلقة 22 واحداث ساخنة



جزيرة غمام الحلقة 22



خلدون في مسلسل جزيرة غمام



خلدون



رياض الخولي في مسلسل جزيرة غمام



طارق لطفي



عجوز الشوم في مسلسل جزيرة غمام



مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22



مي عز الدين