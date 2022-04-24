أشرف زكي يهنئ ابنته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أشرف زكي ابنته مريم بعيد ميلادها، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أجمل عيد ميلاد عيد ميلاد مريم روح قلبي وعمري، بحبها عشان هي طيبة وجميلة وبتشيل الحمل معانا في البيت".

وأضاف: "أمنية حياتي إن ربنا يطول في عمري لغاية ما أفرح بيها أحلى يوم، يوم ميلادك يا مريم".

واحتفل الفنان أشرف زكي بعيد ميلاد زوجته الفنانة روجينا الأسبوع الماضي.

ويشارك الفنان أشرف زكي في مسلسل "الاختيار 3"، العمل سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، بطولة: أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، وياسر جلال.