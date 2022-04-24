ميرهان حسين تطلب الدعاء لخالها بعد تدهور حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلبت الفنانة ميرهان حسين من جمهورها الدعاء لخالها، بعد تدهور حالته الصحية.

ونشرت ميرهان صورة تجمعهما من داخل الحرم المكي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أرجوكم والنبي ادعوا لخالي وحبيبي ومن أقرب الناس لقلبي حالته صعبة جدًا لكن الدعاء يغير القدر، والنبي ادعوله اسمه عادل حلمي ادعوله لعلها ساعة استجابة".

وانهالت تعليقات النجوم وكتب محمد رحيم: "ربنا يشفيه ويعافيه ويقوم بالسلامة إن شاء الله، بإذن رب العالمين"، وعلق حسن شاكوش: "ألف مليون سلامة"، وكتبت إيمي سمير غانم: "ربنا يشفيه ويعافيه، اللهم أشفه شفاء لا يغادر سقما يارب، أجر وعافية بإذن الله".

جدير بالذكر أن ميرهان حسين عُرض لها مؤخرًا مسلسل "نقل عام" بطولة الفنان محمود حميدة والفنانة سوسن بدر ومن إخراج عادل أديب، كما شاركت في بطولة مسلسل "أنا وهي" مع الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد، إخراج سامح عبدالعزيز.