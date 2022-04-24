أحمد عزمي يعلن وفاة نجل شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان أحمد عزمي، وفاة نجل شقيقه الأكبر، صباح اليوم الأحد وطالب بالدعاء له.

الفنان أحمد عزمي، كشف عن الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله، إسلام محمد عزمي ابن شقيقي الأكبر محمد عزمي، وإنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء".

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد عزمي، في رمضان الحالي، بتقديم شخصية "قاسم"، في مسلسل "دنيا تانية"، وهو أول عمل له، بعد ظهوره في برنامج "كلام الناس" عبر فضائية "MBC مصر"، وحديثه عن فترة الاكتئاب.