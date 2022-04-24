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بعد ساعات من اللقب التاريخي.. نيمار يستفز جماهير باريس سان جيرمان

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 50 دقيقة

بعد التتويج باللقب التاريخي، استفز البرازيلي نيمار دا سيلفا جماهير فريقه باريس سان جيرمان بعد ساعات على تتويج فريقه بطلا للدوري الفرنسي.

وبعدما تعادل مع لانس 1-1، مساء السبت، ضمن سان جيرمان التتويج بلقب الدوري الفرنسي قبل 4 جولات على نهاية الموسم بعدما وصل إلى 78 نقطة، موسعا الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 16 نقطة.

وبعدما أطلقت الجماهير صافرات استهجان ضد الفريق منذ إقصائه من هذا الموسم، قرر المهاجم البرازيلي الرد على تصرفات المشجعين بعد التتويج باللقب.

وقال نيمار لشبكة “ESPN”: “مازال لدي عقد مع باريس سان جيرمان، وسأستمر هنا لمدة 3 سنوات أخرى”.

وأكمل “لهذا إما يتوقفون عن الصفير، أو سيحتاجون هواء جديدا”.

وكان نيمار ضحية صافرات الاستهجان رفقة زميله الأرجنتيني ليونيل ، في أول مباراة خاضها سان جيرمان بعد الخروج من التشامبيونز ليج على يد الإسباني.

كما واصلت الجماهير إطلاق صافراتها ضد اللاعبين قبل انطلاق الشوط الثاني من مباراة الأمس، قبل أن تغادر ملعب المباراة مباشرة دون الاحتفال بالتتويج.

يذكر أن نيمار يلعب ضمن صفوف فريق العاصمة الفرنسية منذ انتقاله القياسي له عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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