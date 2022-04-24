ديمبلي على أعتاب رقم قياسي غاب 5 سنوات مع برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

لعب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي دورا بارزا مع برشلونة منذ تولي تشافي هرنانديز تدريب الفريق الكتالوني بنهاية العام الماضي.

ويستعد مهاجم برشلونة لكسر رقم شخصي مع فريقه أمام رايو فاليكانو، خلال لقاء الفريقين المؤجل من الجولة 21 للدوري الإسباني.

وشارك الفرنسي ديمبلي بشكل أساسي مع برشلونة منذ قدوم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق فنيا، خلفا للهولندي رونالد كومان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتواجد ديمبلي مع البارسا في التشكيلة الأساسية خلال آخر 7 مباريات في الدوري الإسباني، وهو رقم قياسي شخصي لم يحققه اللاعب منذ موسم 2017-2018.

ولعب ديمبلي 75 دقيقة ضد إلتشي في الجولة 27، ثم خاض المباراة كاملة في فوز 4-0 على أوساسونا، ولعب 80 دقيقة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الذي انتهى بنفس النتيجة، وتكرر الأمر في الفوز 1-0 ضد إشبلية.

وبعدها لعب ديمبلي 84 دقيقة في فوز فريقه بنتيجة 3-2 على ليفانتي ثم شارك في آخر مباراتين كاملتين ضد قادش وريال سوسيداد على الترتيب.

وعانى لاعب منتخب فرنسا من شبح الإصابات منذ انتقاله إلى برشلونة قادما من بروسيا دورتموند الألماني، وغاب عن أغلب مباريات فريقه منذ عام 2017 وحتى الآن.

يذكر أن ديمبلي أسهم خلال الموسم الحالي بـ13 هدفا مع برشلونة في كافة البطولات على مدار 27 لقاء بتسجيل 2 وصناعة 11.