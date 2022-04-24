مشاهدات فرقة “BTS” الكورية تتخطى 1.1 مليار مشاهدة على يوتيوب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وكالة “بيغ هيت إنترتينمنت” أن عدد مشاهدات الفيديو الموسيقي لفرقة البوب الكورية “BTS” بعنوان “فيك لاف” تخطى 1.1 مليار مشاهدة على يوتيوب يوم السبت الماضي.

وأوضحت الوكالة أن الفيديو الموسيقي للأغنية الرئيسية بألبوم الفرقة الثالث الكامل “لاف يور سيلف: تير”، الذي أطلق في مايو 2018، سجل الرقم الجديد بحلول 3:44 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حيث يصبح الفيديو هو سادس فيديو للفرقة يتخطى 1.1 مليار مشاهدة على موقع البث العالمي.

وتمتلك الفرقة 36 فيديو تخطى عدد مشاهداتها في “يوتيوب” 100 مليون.

الفرقة الأسطورة

تم اكتشاف أعضاء فرقة “بي تي إس” لأول مرة في عام 2010 من قبل شركة “بيغ هيت للترفيه” (Big Hit Entertainment) التي تدير أعمالهم حتى الآن؛ وهي شركة ترفيه كورية جنوبية

وبعد اكتشافهم، تلقى أعضاء الفرقة تدريبا لإعدادهم من أجل أن يكونوا نجوما. وشمل ذلك دروسا في الرقص والغناء والتمثيل والتدريب الإعلامي.

وكانت أعمارهم في هذه الفترة تتراوح بين 13 و15 عاما، حيث كان أصغر عضو من أعضاء الفرقة “جنج كوك” في ذلك الوقت بـ14 من عمره فقط، وقد ظهر للأضواء للمرة الأولى عندما بلغ الـ16 عاما.

وظهرت “بي تي إس” كفرقة رسميا في صيف 2013، وشهد ألبومهم الأول قدرا لا بأس به من النجاح، حيث احتل المركز العاشر في مخطط الموسيقى الكوري الشهري بعد شهر من صدوره، وحققت أغنيتهم “لا مزيد من الأحلام” (No more dream) نجاحا بسبب موضوعها حول صعوبات فترة المراهقة والبلوغ في كوريا الجنوبية.

وأصبح كل ظهور للفرقة الموسيقية الكورية “بي تي إس” (BTS) يعقبه الكثير من الضجة، وتصدر لتريند تويتر بالوسوم المختلفة. ومن أهم الأسباب وراء هذه المحبة الكبيرة التي تحظى بها الفرقة اهتمام أعضائها بجمهورهم، والبقاء على تواصل حقيقي معهم.