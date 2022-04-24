دينا الشربيني: لا أفكر في ارتداء الحجاب حالياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة المصرية دينا الشربيني إنها تسير وراء قلبها في اتخاذ قراراتها، مشيرة إلى أنها تنزعج من إطلاق وصف ندم على أي قرار خاطئ، وأضافت الشربيني في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري”: “الندم كلمة تزعجني، وعلى الرغم من كونها كلمة كبيرة إلا أنها غير صحيحة، وإذا عاد بي الوقت للوراء، فسأفعل أشياء أخرى لكن بالاعتماد على قلبي أيضاً”.

وفسرت الشربيني رأيها حول تصريحات منسوبة لها تدعو لتعليم التربية الجنسية، بالقول: “كان قصدي أن يتلقى الشباب معلومات تثقيفية في هذا الموضوع، وبرأي ستتم السيطرة على التحرش بكافة أشكاله، عندما يفهم كل متحرش أن ما يقوم به يدخل في باب الحرام من ناحية دينية، ومن باب الوازع الأخلاقي”.

وفي الحلقة، لم تمانع الشربيني مسألة ارتداء الحجاب مستقبلاً، وقالت: “في لحظة من اللحظات، قد أرتدي الحجاب لكنني لا أفكر في ذلك حالياً، لكن هذا لا يعني عدم ارتدائي له نهائياً، فمثل هذا القرار لا يأتي اعتباطاً”.

وتمنت الشربيني تعلم لغة الإشارة، موضحة: “عندي أمنية بتقديم عمل بشخصية متحدثة بلغة الإشارة، لأنهم أبطال وعالمهم نقي، وبينهم شخصيات عظيمة وتنحت بالصخر لتثبت نفسها”.

وكشفت الشربيني عن أقرب أصدقائها في الوسط الفني، قائلة: “أقرب أصدقاء لي هم صبا مبارك، ياسمين رئيس، هنا شيحة، كندة علوش وعمرو يوسف. وتربطني علاقة صداقة قوية بياسمين رئيس قبل دخول الوسط الفني، وهي صديقة وفية، وتمتلك إصراراً كبيراً”.

وعن علاقتها بهيثم أحمد زكي، قالت: “كان من أقرب الناس لي، ولم أصدق خبر وفاته بداية، لكنني أذكر أنه كان يقول دائماً إن عمره قصير”.

كما استبعدت الشربيني أن تعود للعمل كمذيعة مجدداً، وقالت: “كنت مذيعة فاشلة وكنت بعك الدنيا، هي مهنة لطيفة لكنني لا أجد نفسي بها”.

وفي ردها على من اتهمها بأنها السبب وراء قلة إيرادات فيلم “البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين”، الذي قدمته أمام الفنان كريم عبدالعزيز، قالت الشربيني: “إيرادات الفيلم انخفضت بسبب إجراءات كورونا، التي منعت الأعداد كاملة في السينما، وهذا ما انطبق أيضاً على معظم الأفلام المعروضة في تلك الفترة”.

وعن أكثر التجارب عاطفية التي أثرت عليها، قالت الشربيني: “فكرة الفراق هذه تؤذي القلب لكلا الطرفين، لكن أشعر بأن المرء يبدأ يتعافى بشكل أسرع، ليس فقط بين شخصين في علاقة، أنا لا أحب الكلمة المكسورة ولا أحد يكسر أحداً، وأنت الوحيد اللي يمكنك أن تحطم نفسك ولا أحد يستطيع أن يكسرك”.

وعن الشائعات المتداولة بأنها حققت شهرة بسبب أزماتها الشخصية، قالت: “لا أرى نفسي إنسانة ذكية يمكن أن تستغل أزماتها لتشتهر، وهذه حاجة لا ترضيني”.