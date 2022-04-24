ويل سميث يزور الهند لجلسة علاج روحية بعد واقعة الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهر الممثل ويل سميث، 53 عاماً، أمس لأول مرة منذ صفعه لـ”كريس روك” في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 أواخر الشهر الماضي في مطار خاص في الهند خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووصل سميث إلى الموقع في مومباي يوم السبت، حيث استقبله مجموعة من المصورين الذين كانوا ينتظرون وصوله، وكان في حالة معنوية جيدة، حتى أن نجم King Richard أخذ لحظة لالتقاط صور مع عدد قليل من المعجبين، بمن في ذلك أحد حراس أمن المطار.

في النزهة، ارتدى ويل سميث تي شيرت أبيض وسراويل قصيرة رمادية فوق بنطلون ضغط أبيض ومجموعة من أحذية Nike الرياضية.

ولا يزال سبب تواجد “سميث” في مومباي غير واضح، لكن يعتقد البعض أن هناك للقاء معلمه الروحي “سادغورو” لمعرفة كيفية التحكم في غضبه.

وبحسب المصادر لموقع India Today، فقد خطط “سميث” للرحلة لاجتماع روحي سري، ويبدو أنه سيمكث لمدة ثلاثة أيام ويزور معبد Sri Sri Radha Vrindabanbehari.

يذكر أنه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، سار “سميث” بهدوء إلى خشبة المسرح وضرب “روك”، 57 عاماً، رداً على مزحة قالها الممثل الكوميدي عن شعر زوجته “جادا بينكيت سميث” الحليقة. وبعد أن ضربه، عاد “سميث” إلى مقعده وصرخ: “أبق اسم زوجتي بعيدًا عن فمك!”

بعد الحادث، اعتذر “سميث” علنًا لـ”روك”، قائلاً إنه كان رد فعل عاطفياً لأن النكتة حول حالة “جادا” الطبية كانت أكثر من أن أتحملها.

“سميث”، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل في تلك الليلة، استقال منذ ذلك الحين من الأكاديمية، التي منعته أيضاً من حضور فعالياتها على مدار السنوات العشر القادمة.