نادية الجندي عن غيابها الفني.. لا أقتنع بالأفكار المطروحة الآن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة نادية الجندي سبب عدم تقديم أعمال فنية جديدة، مؤكدة أن الأعمال التي تعرض عليها تعاني من “استسهال الكتاب”، ورفضت تماما فكرة البدء في تصوير عمل بعد كتابة خمس حلقات فقط، كما اعترضت على فكرة إعادة تقديم الأعمال الناجحة، وقالت إنها حريصة على مكانتها الفنية وفخورة بانها من اكتشفت أحمد زكي وياسر جلال.

وأضافت نادية الجندي في حوارها مع برنامج “كلام الناس في رمضان” المذاع عبر فضائية MBC مصر: عرض عليّ العديد من الأعمال الفنية ولكني رفضت لأنه لا يوجد كُتاب تُقال كالماضي، وأصبح هناك استسهال في الكتابة، مثل تقليد الأعمال الناجحة الأخرى، أو كتابة 5 أو 4 حلقات فقط من العمل وأنا لا أعمل بهذه الطريقة.

وتابعت نادية الجندي: والمؤلف يحاول إقناعي بأنه سيكتب باقي الحلقات في أثناء تصوير المسلسل، ولكني لا أقتنع وأرفض تمامًا، كنت أعمل مع أكبر الكُتاب في مصر مثل وحيد حامد ومصطفى محرم وكانوا يكتبون السيناريو أكثر من 5 مرات، ونعيده مرة أخرى، ونتناقش به في جلسات جماعية مع المنتج والمخرج وأبطال العمل، ونطور به ونبتكر أفكارا جديدة، حتى يصبح في أفضل نسخة.

وأشارت نادية الجندي إلى أن حب وتقدير الجمهور هو سر جمالها، قائلة: عندما أشعر بأن نجاحي وإصراري يقدره الجمهور وأني كنت على حق دائما، كما أنها من اكتشفت الفنان القدير أحمد زكي والفنان ياسر جلال كما أنها فخورة بدور الأخير في مسلسل الاختيار 3.