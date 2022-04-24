درة بالحجاب.. “رحمة الله هي كل ما أحتاجه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة التونسية درة صورًا جددية لها، ظهرت فيها بإطلالة روحانية قريبة من الأجواء التي تعيشها بعد قيامها بمناسك العمرة مؤخرًا.

وظهرت درة في الصور مرتدية الحجاب، وعلقت برسالة أكدت فيها بحثها عن السلام الداخلي قائلةً: “إني أريد السلام، السلام الداخلي الذي يكون دون مدد من أحد بل من الله يُسكب في القلب”.

وتابعت: “لحظة السلام الداخلي، حين ترى في العتمة نور الله وتشعر أن في إغماض جفنيك إحتضان لجميع متاعبك، وأن رحمة الله هي كل ما تحتاجه”.

وغابت درة عن المشاركة بموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022 بسبب انشغالها بالتحضير لعمل وصفته بالكبير، وقالت أن التصوير سيبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، وأضافت: “أحضر لعمل قوى بعد العيد عشان كده مظهرتش فى رمضان لأن الحضور والغياب لازم يكونوا بحساب فني واجتماعي.

وتابعت في حوار مع برنامج اتنين اتنين، تقديم إيناس سلامة الشواف، على راديو إنرجي 92.1: فى الوقت ده مينفعش الغياب والحضور يبقى من خلال العمل الفنى بس، وجود الفنان على السوشيال ميديا مهم وده حق الجمهور ومن المفاهيم المغلوطة أن الحضور يبدأ من السوشيال ميديا بعدها اختار مجال اشتغله، الشغل هو الأساس للتواجد.