شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفضل مشاهدة المسلسلات الكوميدي في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، على متابعة مسلسلات رمضان في أوقات فراغه، وهو ما يشاركه "مو صلاح" مع جمهوره ومتابعيه بنشر مقتطفات ومشاهد من المسلسلات التي يفض متابعتها كل عام، ويبدو من الأعمال التي دائم مشاركتها مع الجمهور انه يفضل الأعمال الكوميدية بشكل ملفت للنظر.

بدأ الأمر مع على ربيع ومصطفى خاطر منذ 4 سنوات في عام 2018، حيث شارك النجم محمد صلاح من خلال خاصية "الاستورى" لحسابها لشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ببعض المشاهد من مسلسل "سك على اخواتك" للنجم على ربيع، و مسلسل "ربع رومى" للنجم مصطفى خاطر، وعلق خاطر قائلا: "الحمد لله صلاح شكله رايق وبيتفرج على ربع رومى وابتدا يهدى وينسى راموس.. ألف سلامة عليك يا عالمى والله كلنا اتوجعنا وهتقوم أقوى من الأول".

توالت السنوات ويشارك محمد صلاح دائما الأعمال التي يتابعها والتي يضفوا عليها الطابع الكوميدى، وفى العام الحالي في رمضان 2022، حرص النجم محمد صلاح على مشاركة الأعمال التي يتابعها من خلال حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث أشاد لاعب ليفربول الإنجليزى، بمسلسل "مكتوب عليا"، حيث نشر النجم أكرم حسني فيديو شاركه محمد صلاح معه على موقع إنستجرام، أثناء مشاهدته المسلسل معلقًا: "أنت جامد أوي أقسم بالله"، وتفاجأ أكرم حسني من رد فعل محمد صلاح، لينشر ستوري على حسابه الرسمي بإنستجرام يسأل جمهوره: "لما أصحى ألاقي فخر العرب بيتفرج عليا.. المفروض أعمل إيه؟"، كما علّق على محمد صلاح وكتب "أنا جامد!! أومال أنت تبقى إيه؟!!.

كما نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مقطعا صغيرا من مسلسل "الكبير أوي" والذي يلعب فيه الفنان أحمد مكي دور البطولة، ويتم نقله عبر شاشة أون يومياً خلال شهر رمضان المبارك، وأبدى النجم المصري إعجابه بالمسلسل.