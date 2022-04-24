شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تجسد دور ممرضة فى فيلم "واحد تانى" مع أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة نسرين أمين طرح فيلم "واحد تانى" الذى تشارك في بطولته مع النجم أحمد حلمى والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، حيث تجسد نسرين أمين شخصية ممرضة تقابل أحمد حلمى ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث حسبما كشف البرومو الرسمى للفيلم.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاكة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

يذكر أن نسرين تنتظر أيضاً عرض فيلم الرعب والتشويق "يوم 13" في السينمات بعدما انتهت من تصويره منذ عامين تقريباً، ويشارك في بطولته أحمد داوود، دينا الشربينى، جومانا مراد، وشريف منير وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين وتأليف وإخراج وائل عبد الله.



نسرين امين واحمد حلمى