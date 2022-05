شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس ألبا يتعاقد على عمل جديد من 7 أجزاء.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الممثل إدريس ألبا على عمل جديد مكون من 7 أجزاء مع إحدى المنصات العالمية، وهو العمل الذى يحمل اسم Hijack، ويلعب فيه إدريس ألبا دور مفاوض الأعمال البارع Sam Nelson على أن يحمل العمل مفاجآت كثيرة يتضمنها المشروع الذى تعاقد عليه إدريس ألبا مؤخرًا وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلي ميل.

على جانب آخر يجرى الممثل إدريس إلبا محادثات لـ بطولة فيلم جديد عن شخصية جيمس بوند المقبل، ولكن يبدو أن نجم لوثر لن يلعب دور الشخصية الرئيسية، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، ترددت شائعات من قبل أن الممثل سيتولى دور 007 بعد رحيل دانيال كريج مؤخرًا عن السلسلة.



ادريس البا

لكن صرح ألبا خلال أحد الحوارات التي أجريت معه مؤخرًا، قائلاً: "لا، لن أكون جيمس بوند"، ووفقًا لصحيفة The Sun، يجرى إلبا مناقشات حول لعب دور الشرير في فيلم Bond التالي.

وقال مصدر للصحيفة: "أجرى إدريس محادثات غير رسمية مع الاستوديو وقيل له أن هناك دورًا له في فيلم بوند القادم، إذا كان يريد ذلك، وذلك لأنهم يدركون مقدار الجاذبية والاحترام للنجم العالمى، ويريدون العمل معه على شخصية أصلية جديدة للجزء التالي."

كما سيعود الممثل إدريس إلبا الي تجسيد دوره الأيقوني "جون لوثر" بمسلسل Luther، وذلك بعد إعلان تحويل المسلسل إلى فيلم من بطولة آندي سيركيس بطل ثلاثية The Lord of The Ringsو The Hobbit جنبًا إلى جنب مع سينثيا إيريفو والتي جسدت شخصية " أريثا فرانكلين" خلال الموسم الثالث من مسلسل السير الذاتية Genius.