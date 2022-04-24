شكرا لقرائتكم خبر عن بطلوع الروح الحلقة 7.. محمد حاتم يكسب ثقة منة شلبى.. ويصاب فى أول مهمة جهادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرّك أكرم (محمد حاتم) فى الحلقة السابعة من مسلسل "بطلوع الروح"، لتنفيذ المهمة التى كلفه بها عمر (أحمد صلاح السعدني)، ومعه مجموعة من مجاهدى دولة الخلافة، ولكن على عكس المتوقع تفاجأوا بطلق نارى أثناء سيرهم، ليُقتل جميع من فى السيارة ويُصاب أكرم ويختبئ تحت إحدى الجثث.. فهل يجد مكانه الأكراد أم يتمكن من الهرب؟

وقد استطاع أكرم استمالة قلب زوجته روح (منة شلبي) بعدما رفضت لأكثر من مرة محاولاته للتقرب منها، ولكن فى ليلة مهمته الجهادية، استطاع التقرّب منها وكسب ثقتها ليقضيا ليلة كما الحلم، وينجح أكرم فى النهاية من إرجاع علاقتهما كسباق عهدها.

ويُعرض مسلسل بطلوع الروح يوميا على قناة MBC مصر في تمام الساعة 9 مساء، بطولة النجمة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، ويتكون مسلسل طلوع الروح من 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.