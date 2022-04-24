شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج وعبير صبرى تغنيان "يا ساتر" مع انتهاء تصوير "يوتيرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج، الذى يعرض خلال شهر رمضان، من تصوير آخر مشاهد المسلسل، حيث احتفلت ريهام حجاج وعبير صبرى والمخرج سامح عبد العزيز وباقى فريق العمل بتقطيع تورتة انتهاء التصوير، وذلك على أنغام أغنية "يا ساتر" للنجمة نانسى عجرم، وهى تتر مسلسل "يوتيرن".

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" من بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.