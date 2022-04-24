صور| هيفاء وهبي بـ"عباءة" في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت هيفاء صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية "عباءة"، وعلّقت: "ليالي رمضان".

ومن بين تعليقات الجمهور: "بحبك هيفاء، العباءة تجنن وأنتي محلياها أكتر، ملاكي، محلاكي" وغيرها.

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن أخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.