شكرا لقرائتكم خبر عن سوتس بالعربى الحلقة 22.. أحمد داود يساعد "فريدة" للفوز بأصوات مكتب المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل suits سوتس بالعربي، بطولة آسر ياسين وأحمد داود، أحداثا متتالية، حيث حاول المحامي آدم منصور (أحمد داود) مساعدة فريدة (صبا مبارك) على كسب التصويت على إدارة مكتب المسيري زيدان بينها وبين شريف زيدان (مصطفى درويش)، حيث حاول آدم إقناع موظفة سابقة بالمكتب برفع قضية تحرش ضد شريف حتى يخسر ثقة موظفي المكتب وبالتالي يخسر التصويت.

وكشفت الحلقة أيضًا عن أسباب لجوء آدم منصور إلى دخول الامتحانات بدلًا من طلاب كلية الحقوق، حيث كان يحاول توفير الأموال لعلاج جدته، وكذلك أظهرت الحلقة وجود علاقة حب قديمة بين آدم وشيرين (يارا عزمي)، لكن آدم ابتعد عنها عندما تأكد من وجود مشاعر من صديقه مروان (عصام عمر) تجاهها.

المسلسل بطولة كل من: آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.