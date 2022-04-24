شكرا لقرائتكم خبر عن المشوار الحلقة 22.. أحمد صفوت يحاول التعدي على دينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة دينا الشربيني الأنظار إليها في الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل المشوار الذي يعرض ضمن سباق الماراثون الرمضاني ومن إنتاج ميديا هب سعدي-جوهر، في مشهد جمعها بالفنان احمد صفوت عندما حاول التعدي عليها، مستغلاً غياب عزة "ندى موسى" عن المنزل وعدم وجود ماهر "محمد رمضان".

وانتهت أحداث الحلقة الثانية والعشرين عندما قام رحيم بالاتصال بوالده من أجل إنقاذ والدته ورد "دينا الشربيني" من شامل "أحمد صفوت" ليقتحم ماهر المنزل وسط حالة من الإثارة والتشويق.

استمر العمل في تقديم أحداث مشوقة للجمهور حول قضية الآثار المتهم فيها وجيه بيه التي يجسدها الفنان القدير أحمد كمال ببراعة وبكل سلاسة والخاصة بالتحقيق.

تدور أحداث المسلسل عندما يضطر ماهر "محمد رمضان" لترك البلد رفقة زوجته ورد "دينا الشربيني" وابنه رحيم هربا من رجل الأعمال وتاجر الآثار وجيه ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.