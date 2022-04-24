شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 22.. خيرت الشاطر يفشل فى أخونة الشيخ أحمد ليكون رجلهم بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" تقديم الشيخ أحمد (منذر رياحنة) أحد كبار شيوخ سيناء المتعاونين مع الدولة وفقا لاتفاقه مع العقيد مروان ضابط المخابرات العامة (أحمد عز)، حيث قدم جهازا لإحدى بنات سيناء، وأثناء احتفاله مع العائلة التى قدم لها جهاز ابنتهم كمساعدة يتلقى اتصالا هاتفيا من المهندس خيرت الشاطر.

يذهب الشيخ أحمد لمقابلة خيرت الشاطر ومعرفة ماذا يريد منه، حيث يطلب الشاطر من الشيخ أحمد انضمام قبيلته وأهالي سيناء لجماعة الإخوان وتقديم الدعم لها في شبه الجزيرة باستخدام المعابر بين مصر وفلسطين لتهريب الأسلحة وتغذية الجماعات الإرهابية التي ترعاها ميليشيات الإخوان في سيناء، إلا أن الشيخ أحمد رفض ودافع بقوة عن بلده قائلًا: "سيناء هتفضل مصرية ليست إخوانية".

المشهد ينتقل إلى ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة (أحمد السقا) الذى تصله معلومات حول دخول إرهابيين تابعين لتنظيم أحرار الشام والجيش السوري الحر إلى مصر، استعدادا لمشاركتهم في تنفيذ عمليات ارهابية وتدريب للمصريين، والغريب أنه تم الانتهاء من جميع أوراق دخولهم بسهولة، وأكد الضابط مصطفى أنه بالتأكيد لهم تابعين داخل السفارة تساعدهم في إتمام الأوراق المطلوبة بسرعة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.