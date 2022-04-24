شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 22.. إنهاء عمل "الشيخ يحيى" بالجمعية الإسلامية بسبب "فاتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، خضوع "الشيخ يحيى" محمد الشرنوبى، للتحقيق من إدارة الجمعية الإسلامية ولجنة الفتوى بسبب خطبة الجمعة التي تناول فيها قضية "فاتن" نيللى كريم.

وبعد توجيه بعض الأسئلة من إدارة الجمعية للشيخ "يحيى" وإصراره على التمسك بخطبته وأقواله، قررت إدارة الجمعية إنهاء التعاقد معه بسبب ما تناوله في خطبة الجمعة، فيما جلس الشيخ "عبد العظيم" مع "سيف" شريف سلامة، وطلب منه أن يقوم برفع قضية ازدراء أديان على طليقته "فاتن"، ولكنه رفض وأخبره بأنها مسلمة ومتدينة وتصلى.

واختتمت الحلقة بحدوث مشادات بين "الشيخ يحيى" محمد الشرنوبى، ووالدته بعد إنهاء عمله بالجمعية الإسلامية، وبعد انفعالهما على بعضهما، قامت والدته بتخييره بينها وبين "فاتن".

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة كل من: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



محمد الشرنوبى من مسلسل فاتن امل حربى



مسلسل فاتن امل حربى